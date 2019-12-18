عرض مغري.. مدينة أمريكية تمنح من يهاجر إليها 15 ألف دولار
في مبادرة حكومية لافته ، أعلنت مدينة توبيكا بولاية كانساس الأمريكية عن عرض مغري لجذب المهاجرين للعيش فيها وإعمارها مقابل مبلغ تحفيزي يصل إلى 15 ألف دولار .
وسيحصل كل مهاجر على هذا المبلغ بشرط أن يشتري منزل هناك وينوي العيش فيها والعمل ، أما من سيستأجر منزل فستمنحه حكومة الولاية 10 آلاف دولار على أن يعمل بالمينة أيضاً .
وشهدت المدينة تراجع في السكان لكنه لم يكن لافت إذ هجرها 500 نسمة فقط ، وتود حكومة الولاية تحريك إقتصادها وجذب السكان إليها ، وفقا ًللعربية .
fares[ عدد التعليقات: 1257 ] نشر منذ 3 ساعات
كيف الوضع
مرة وحدة ولا كل شهر ؟
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14682 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلها مثل البضاعه اللي ماتنباع😊😂هااستنوني😜😊😂