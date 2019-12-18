سامسونج تطلق تقنية جديدة تمهد لكاميرات هواتف بدقة 144 ميجابكسل

وكالات(صدى):

أطلقت شركة سامسونج خلال مشاركتها في مؤتمر IEDM 2019 ، التقنية الجديدة 14nm FinFET التي تعد بتقديم حساسات تصوير بدقة 144 ميجابكسل في الهواتف الذكية.

وقال باحثي سامسونج، إن تقنية 14nm FinFET الجديدة سوف تسمح بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 42% في حساس بدقة 144 ميجابكسل عند التصوير بمعدل 10 إطارات في الثانية، وعند تسجيل الفيديو بدقة 12 ميجابكسل وبمعدل 30 إلى 120 إطاراً في الثانية، فإن الاستهلاك سوف ينخفض بنسبة 37%.

تجدر الإشارة إلى أن رقم 14 نانومتر في التقنية لا يشير إلى حجم البكسل، إنما يشير إلى الترانزستورات التي تضخم الإشارة القادمة من البكسلات، إلى جانب عمليات المعالجات الرقمية، والتماثلية الأخرى التي توجد على حساس التصوير.