فوائد مذهلة لشاي الورد على الصحة والرشاقة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

لا شك أن للورد فوائد جمالية وعطرية فائقة ، إلا أن الجديد في الأمر هو ظهور “شاي الورد ” الذي كشف خبراء التغذية عن فوائده الهائلة على الصحة والرشاقة .

ويمكن أن يُعتمد عليه كمشروب بديل للشاي العادي لأنه خالي من الكفايين ، إذ أكد الأطباء وخبراء التغذية على الفوائد التالية له :

1- فقدان الوزن : إذ يحد من شهية الطعام ويحسن آداء الجهاز الهضمي ويساعد على سلاسة التمثيل الغذائي .

2- يعزز المناعة : كونه غني بفيتامين سي اللازم لتنشيط الجهاز المناعي .

3- يمنع الإلتهابات : فهو يفيد بشرة جسمك ويحتوي على مضادات أكسدة .

4- يطهر الجسم : فهو مدر للبول فيحمي من إلتهابات المسالك البولية ويخلص الجسم من السموم .

5- يعزز الجهاز الهضمي : حيث يساعد في نمو البكتيريا المفيدة بالأمعاء ويحل المشاكل المسببة للإسهال والمساك .