فوائد مذهلة لشاي الورد على الصحة والرشاقة
لا شك أن للورد فوائد جمالية وعطرية فائقة ، إلا أن الجديد في الأمر هو ظهور “شاي الورد ” الذي كشف خبراء التغذية عن فوائده الهائلة على الصحة والرشاقة .
ويمكن أن يُعتمد عليه كمشروب بديل للشاي العادي لأنه خالي من الكفايين ، إذ أكد الأطباء وخبراء التغذية على الفوائد التالية له :
1- فقدان الوزن : إذ يحد من شهية الطعام ويحسن آداء الجهاز الهضمي ويساعد على سلاسة التمثيل الغذائي .
2- يعزز المناعة : كونه غني بفيتامين سي اللازم لتنشيط الجهاز المناعي .
3- يمنع الإلتهابات : فهو يفيد بشرة جسمك ويحتوي على مضادات أكسدة .
4- يطهر الجسم : فهو مدر للبول فيحمي من إلتهابات المسالك البولية ويخلص الجسم من السموم .
5- يعزز الجهاز الهضمي : حيث يساعد في نمو البكتيريا المفيدة بالأمعاء ويحل المشاكل المسببة للإسهال والمساك .
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