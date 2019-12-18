واتساب يفاجئ مستخدميه بـ 3 ميزات جديدة 

وكالات(صدى):

أزاح تطبيق التراسل الفوري “واتساب” الستار عن 3 ميزات جديدة، موضحا أن الميزة الأولي تتمثل في أن التطبيق سيتضمن ميزة التذكير بالأحداث والفعاليات والمواعيد المهمة لصاحبه، بما يجعله أشبه بدفتر لتنظيم المواعيد بالنسبة لصاحبه.

وأشار إلي أن الميزة الثانية التي سيتضمنها التطبيق فسوف تكون إمكانية رؤية إن كان هناك مكالمات قيد الانتظار خلال استخدام الهاتف، ما يعني أن “نغمة مشغول” يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح أن الميزة الثالثة التي ستصبح متاحة على “واتساب” والتي ربما تكون الأهم بالنسبة لكثير من المستخدمين، ويممكن القول إنه طال انتظارها هي ميزة منع الإضافة في مجموعات من قبل أشخاص مجهولين، حيث سيُصبح المستخدم قادراً على أن يمنع غير المسجلين عنده في القائمة من إضافته إلى أي مجموعة دون رغبته أو إذنه.

ويتطلب الاستفادة من هذه المزايا الثلاث الجديدة تحديث التطبيق المثبت على الهاتف النقال للمستخدم، ومن ثم البدء بالاستفادة من هذه المزايا.