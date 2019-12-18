التحقيق مع مسؤوليًن وموظف بجمعية خيرية بجازان بتهمة الإختلاس وتزوير شيكات
تحقق الجهات الأمنية بمنطقة جازان في واقعة اختلاس وتزوير شيكات مع مسؤوليًن بجمعية خيرية فرعية بالمنطقة بعدما اعترف عليها متهم آخر يعمل بالجمعية تمت الإطاحة به .
وكان بلاغ قد ورد من الجمعية يفيد بإختلاس مبالغ كبيرة من خلال تزوير توقيعات الشيكات وصرف الأموال من البنك بما يصل إلى نصف مليون ريال .
وعليه انطلقت تحقيقات الشرطة التي توصلت إلى أحد المتهمين الذي قاد إلى متهمًين آخرين على رأس الجمعية ، بخلاف معلومات وردت تفيد بمحاولة الفاسدين تسوية أوضاعهم قبل تصعيد جريمتهم للجهات الأمنية ما عجًل بالقبض عليهم .
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