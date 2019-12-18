الصحف البرازيلية عن أداء الهلال أمام فلامنغو: ظهور مميز مع مدرب قوي

طلال الغامدي(صدى):

أشادت الصحف البرازيلية، بأداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فلامنغو، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، حيث خسر الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، لينتظر الفريق الخاسر من مباراة ليفربول ومونتيري.

ومن جانبه، أبدى موقع ” إمبرينسا ” إعجابه بتغييرات جيسوس التي نجحت في قلب المباراة خاصة خلال آخر ربع ساعة، مؤكدًا أن بداية اللقاء كانت صعبة بعد تأخر فلامنغو؛ بينما أكد موقع ” تريفيلا ” أن فلامنغو كان سيئًا للغاية في الشوط الأول، وكان الهلال أفضل بوضوح.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة ” جلوبو ” أنها تفاجأت مثل فريق فلامنغو بالمستوى المميز الذي ظهر عليه الهلال، لافتة إلى أن الزعيم كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، وأخرج البرازيليين من تركيزهم؛ مضيفة: ” بدا فلامنجو عصبيًّا، كان العرب يراهنون على الهجمات المرتدة والتمريرات المحكمة، خاصة مع وجود جوميز في المقدمة. لقد ظهروا بشكل مميز مع مدرب قوي ” .