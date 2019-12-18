20 % انخفاض بأسعار تيسلا الكهربائية المصنوعة بالصين في 2020

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تيسلا” تتجه لخفض أسعار سيارتها المصنوعة بالصين “موديل 3” بنسبة 20 % أو أكثر في 2020 .

وأكدت أن تيسلا تسعى لزيادة المبيعات ، وستعتمد على مكونات محلية الصنع لتقليل التكلفة تجنباً للخسائر مع خفض الأسعار الذي سيصل قمته في النصف الثاني من العام المقبل .

ومن المتوقع بيع سيارة تيسلا الجديدة من مصنع شنغهاي بالصين بسعر 50 . 8 ألف دولار ، وسط تفاؤل بخفض أسعار سيارات المنافسين مع إنطلاق مصنع تيسلا الجديد وخفضها الأسعار .

وكانت أسعار السيارات الكهربائية قد شهت ارتفاع كبير الشهور الماية بعد قرار الحكومة الصينية بإلغاء الدعم المالي لمشترياتها ، مما أثر على المبيعات .