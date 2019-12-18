بالصور.. عملية جراحية ناجحة للرجل القابل للطي 

بكين(صدى):

تمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية نادرة للرجل الذي كان مصابا بالتهاب الفقار اللاصق، حيث أصبح قادرا مرة أخرى على الوقوف منتصبا.

وعقب إجراء العملية، استقام ظهر رجل صيني بعد أكثر من عقدين من الانحناء، حتى أن وجهه كان يلامس فخذيه، حيث أطلق عليه “الرجل القابل للطي”.

وعاني الرجل الصيني أثناء الأكل لأنه عاش مضغوطا لأكثر من عقدين، وتم تشخيص حالته حين كان في عمر الـ ١٨ بأنه مصاب بالتهاب الفقار.

وكان فريق من جامعة شنتشن الصينية تبرع بإجرائها مجانا واستطاعوا “ترميم هيكله”.