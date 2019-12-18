علاقة خطيرة بين الأسنان وآلام الظهر

برلين(صدى):

من المعروف أن آلام الظهر قد ترتبط بزيادة الوزن أو أمراض الأعصاب أو الإنزلاق الغضروفي وغيرها من الأمراض ذات العلاقة .

وعلى خلاف السائد ، كشف طبيب الأسنان الألماني الدكتور يوخن شميت عن علاقة أخرى خطيرة تؤكد أن آلام الأسنان قد تكون سبب رئيسي في آلام الظهر لكون الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب .

كما أكد أن آلام الظهر قد ترجع لصرير الأسنان الذي يسبب الشد العضلي وآلام العمود الفقري .

وقال أن مرض “خلل المفصل الصدغي الفكي “”Temporomandibular joint dysfunction” ، من أكثر أمراض الأسنان المسببة لآلام الظهر والذي تكون من أعراضه وآلام الرقبة وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار .

وطالب الطبيب الألماني بعدم إغفال تلك العلاقة وعلاج آلام الأسنان لأنها سبب رئيسي في ألم الظهر .