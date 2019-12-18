«الزعاق» يحذر المتنزهين من انخفاض قياسي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

حمود العنزي(صدى):

حذر الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك من إنخفاض قياسي في درجات الحرارة بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع .

وتوقع أن تزداد موجة البرد على الشمالية والوسطى ، منبهاً الجميع من التحوط خاصة المتنزهين .

وقال “الزعاق ” عبر تويتر : انخفاض متدنٍّ لدرجات الحرارة خاصة في آخر الليل على المناطق الشمالية ، الشرقية ، الوسطى ، نواحي طريف، وعرعر، وتبوك ، والجوف ، وحائل، والقصيم، والزلفي ، والغاط ، والمجمعة ، وشقراء ، والرياض ، والصمان ، والدوادمي وعلى المتنزهين التنبه لذلك .