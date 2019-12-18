«الزعاق» يحذر المتنزهين من انخفاض قياسي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع
حذر الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك من إنخفاض قياسي في درجات الحرارة بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع .
وتوقع أن تزداد موجة البرد على الشمالية والوسطى ، منبهاً الجميع من التحوط خاصة المتنزهين .
وقال “الزعاق ” عبر تويتر : انخفاض متدنٍّ لدرجات الحرارة خاصة في آخر الليل على المناطق الشمالية ، الشرقية ، الوسطى ، نواحي طريف، وعرعر، وتبوك ، والجوف ، وحائل، والقصيم، والزلفي ، والغاط ، والمجمعة ، وشقراء ، والرياض ، والصمان ، والدوادمي وعلى المتنزهين التنبه لذلك .
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