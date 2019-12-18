النصر ينصب الشباك بدوري المحترفين قبل عودة الهلال

ماجد محمد(صدى):

تترقب جماهير المملكة المباراة مشتعلة التنافس بين النصر والعدالة غداً الخميس بالمرحلة الثانية عشر من دوري المحترفين .

وتأتي تلك المباراة أثناء غياب “الزعيم ” عن هذه الجولة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية المقامة بقطر، الأمر الذي سيمنح النصر فرصة كبيرة حال الفوز على العدالة لمزيد من الصدارة والضغط على الهلال .

ويؤكد المحللون أنه في حال فوز النصر سيكون الضغط على الهلال أكبر لأنه مضطر للعب مبارتين مؤجلتين له بسبب كأس العالم للأندية ، بينما يحتل النصر صدارة الترتيب، مؤقتا، برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين أمام الوحدة وثلاث نقاط أمام الهلال .

ويتحدى فيتوريا بشراسة مستعيناً بخبرة كوادر النصر لإقتناص الفوز من العدالة الذي يسعى هو الآخر لحصد جميع النقاط للإبتعاد عن خطر الهبوط ، حيث يحتل المركز 14 برصيد 8 نقاط .