النصر ينصب الشباك بدوري المحترفين قبل عودة الهلال
تترقب جماهير المملكة المباراة مشتعلة التنافس بين النصر والعدالة غداً الخميس بالمرحلة الثانية عشر من دوري المحترفين .
وتأتي تلك المباراة أثناء غياب “الزعيم ” عن هذه الجولة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية المقامة بقطر، الأمر الذي سيمنح النصر فرصة كبيرة حال الفوز على العدالة لمزيد من الصدارة والضغط على الهلال .
ويؤكد المحللون أنه في حال فوز النصر سيكون الضغط على الهلال أكبر لأنه مضطر للعب مبارتين مؤجلتين له بسبب كأس العالم للأندية ، بينما يحتل النصر صدارة الترتيب، مؤقتا، برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين أمام الوحدة وثلاث نقاط أمام الهلال .
ويتحدى فيتوريا بشراسة مستعيناً بخبرة كوادر النصر لإقتناص الفوز من العدالة الذي يسعى هو الآخر لحصد جميع النقاط للإبتعاد عن خطر الهبوط ، حيث يحتل المركز 14 برصيد 8 نقاط .
المليليح[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 56 دقيقة
ماجد محمد بصراحه عنوان الموضوع بخوف تحسسنا اننا في حرب وبعدين الزعيم النصر مو الهلال والأهم من هذا كله راح تبقى الصدارة نصراوية اهلاوية ويزيد الضغط عندكم ..
ايش أخبار الشخل والبليهي 😂😂😂😂
جمال[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 دقائق
عادي بدون تعصب…