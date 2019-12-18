أمير الرياض يطمئن على صحة ” فهد بن عبدالواحد” بعد العارض الصحي

محمد السعران(صدى):

زار الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مدير عام المراسم بإمارة المنطقة فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد بمستشفى الملك خالد الجامعي.

وخلال الزيارة اطمأن أمير الرياض على صحة “بن عبدالواحد” بعد العارض الصحي الذي تعرض له عقب العمليه الجراحيه التي أجرها مؤخرا و طمأن البروفيسور فوزي الجاسر والفريق الطبي أمير منطقة الرياض على الحالة الصحية لمدير عام المراسم بإمارة الرياض.

من جهته، قدم مدير المراسم بالإمارة شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر على الزيارة، مؤكداً أنها لفتة غير مستغربة منه مع من حظي بشرف العمل مع سموه الكريم كما قدم شكره لوكيل أمارة الرياض الدكتور فيصل السديري و معالي المشرف العام على مكتب سمو أمير الرياض سحمي بن شويمي و مدير عام جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر و كافة الزملاء و الأصدقاء على سؤالهم او الزيارة و متابعتهم لحالته الصحية .