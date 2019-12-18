مدرب الاتحاد يستنكر خوف الجمهور من الهبوط

طلال الغامدي(صدى):

استنكز هينك تين كات مدرب نادي الاتحاد، خوف جمهور العميد من مراكز الهبوط؛ حيث وصف ذلك بالأمر غير المنطقي، في ظل ما يبذله الفريق من جهود وتعاقدات منتظرة خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعمه.

وأوضح تين كات، لبرنامج ” في المرمى ” : ” عندما وصلت إلى جدة لقيادة الاتحاد عرفت أنه نادٍ كبير، لكن تنقصه الثقة، فهو يعاني للفوز بالمباريات، لكن الحقيقة أن هذا أمر غير مفاجئ، لأنه مستمر منذ العام الماضي، ويجب تغيير ذلك ” .

وأضاف: ” خوف الاتحاديين من الهبوط غير منطقي، ووجود الفريق في المراكز المتأخرة أمر غير جيد، لكن بمجرد أن نفوز مباراتين سنتقدم في الترتيب. أعتقد أن الجماهير لا تستمتع بمباريات الاتحاد في الفترات الأخيرة، وعلينا تغيير ذلك. والحقيقة أننا نواجه مشكلة في الجودة وهذا أمر متراكم منذ فترات طويلة ” .

واستطرد: ” أنا لست ساحرا لكي أنقذ الاتحاد من هذا الموقف بمفردي، بل أحتاج إلى الجميع لتنفيذ ذلك، نريد أن نكون فريقاً واحداً ونتجاوز المشاكل التي نعاني منها، لكن خلال أسبوعين ستهدأ الأمور أكثر ويعود إلى المركز الذي يستحقه ” .