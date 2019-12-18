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سهم أرامكو يتحكم في صعود وهبوط مؤشر «تداول» الرئيسي بدءً من اليوم

سهم أرامكو يتحكم في صعود وهبوط مؤشر «تداول» الرئيسي بدءً من اليوم
عادل الحربي(صدى):

حقق سهم أرامكو تطور جديد في السوق المالية السعودية مع بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء ، إذ تم إنضمامه إلى مؤشر ” تداول الرئيسي “تاسي ” ومؤشر قطاع الطاقة .

وسيتأثر “تاسي ” بإرتفاع أو انخفاض سهم أرامكو بدءً من جلسة تداول اليوم ، بناءً على تحديث منهجية المؤشرت بما يشمل إنضمام أسهم الطروحات الكبيرة .

وجاء ذلك بعد الجلسة الخامسة لتداول سهم آرامكو ، إذ تم اعتماد سعر إغلاق السهم بالجلسة الخامسة “أمس الثلاثاء ” وهو 37.75 ريال ..

وحتى جلسة أمس بلغ وزن سهم أرامكو 12% من المؤشر تاسي ليقترب من وزن سهم مصرف الراجحي البالغ 13.8 % .

الجدير بالذكر أن سهم أرامكو حقق حتى ختام جلسة أمس مكاسب بنسبة 18 % مقارنة بأول سعر عند الطرح 32 ريال لتبلغ القيمة السوقية للشركة 7.55 تريليون ريال .


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