جدل داخل الأهلي بسبب تفاقم الأزمة المالية

نواف السالم(صدى):

ابتعد المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، عن الساحة خلال الأيام الماضية؛ مما أصاب اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية بالنادي بالقلق لانقطاع الاتصالات بينهم وبين المشرف العام على كرة القدم.

ويعد هذا إشارة غير مباشرة على توقف الدعم المادي، بعد تجاوزات إدارة النادي مما تسبب في خلاف كبير بينهما، حيث يتطلب من إدارة النادي برئاسة المهندس أحمد الصائغ توفير مبالغ مالية باهظة لم تستطع توفيرها؛ حيث تتفاقم الأزمة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يواصل الفريق الكروي الأول تدريباته استعداداً لمواجهة ضمك مساء غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.