وفاة 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين على طريق السيل – الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وقع حادث انقلاب مروع، على طريق السيل المؤدي من الطائف إلى منطقة الحوية، صباح اليوم الأربعاء، ما استنفر 11 فرقة إسعافية إلى موقع الحادث؛ حيث توفي 4 أشخاص فيما أصيب 19 آخرين إثر الحادث المروع.

ومن جانبه، قال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة عمليات المنطقة تلقت البلاغ عند الساعة ٧:٠١ص والذي يفيد بوجود حادث ارتطام مركبة نقل من نوع ( دينة ) بمركبة من نوع ( كامري) حيث ارتطمت الأولى بالثانية مما أدى إلى انقلاب الأولى.

وأوضح ” الثبيتي” أن البلاغ المبدئي أفاد بوجود أكثر من 15 إصابة بالموقع؛ فقد تم إرسال 11 فرقه إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وطلب الدعم من صحة الطائف التي وجهت بمشاركة فرقتين إسعافية؛ بينما عند وصول أول فرقة بالموقع اتضح أن عدد الإصابات الموجودة بالموقع ١٩ إصابة اضافةً إلى وجود أربع حالات وفيات.

وأشار شادي الثبيتي إلى أنه تم التنسيق مع المستشفيات لرفع الجاهزية في استقبال الحالات المصابة حيث تم نقل 8 حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، و6 حالات إلى مستشفى الملك فيصل الطبي، و3 حالات إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف؛ فيما تم نقل حالتين عن طريق صحة الطائف إلى المستشفى؛ حيث صُنفت 6 إصابات بالبليغة.