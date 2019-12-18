آلية وخطوات بيع وشراء المركبات عبر «أبشر»

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الداخلية، عن تفعيل خدمة إتمام مبايعة المركبات آليّاً عن منصة ” أبشر ” ، مشترطة أن يكون طرفا البيع والشراء سعوديي الجنسية، كما أن يتراوح سعر البيع بين 10000 و80000 ريال.

ومن الضروري أن يتم البيع عبر حساب بنكي مسجل باسم الطرفين ليسهل إيداع المبلغ أو استرجاعه في حالة تعثر المبايعة لأي سبب، وحددت أجور الخدمة 200 ريال تتم إضافتها إلى ثمن المركبة وتُدفع من قِبَل المشتري، وهي أجور قابلة للاسترداد في حال إلغاء عملية المبايعة لأي سبب كان.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الرسوم الحكومية المطلوبة لنقل ملكية المركبة التي يتم سدادها عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد)؛ بينما يجب أن تشتمل عملية البيع على معاينة وفحص من المشتري، وحصول التراضي، وأن يكون الطرفان مسجلين في أبشر، وحالة المركبة سليمة وغير موقوفة، مفقودة، مطلوبة، أو محجوزة، وأن تكون المركبة من نوع ” خصوصي ” أو ” نقل خاص” فقط.

ويجب التحقق من ضوابط عملية البيع المحددة من قِبَل الإدارة العامة للمرور من سريان الفحص الدوري للمركبة، ورخصة السير، وعدم وجود مخالفات على المشتري، ووجود تأمين ساري المفعول على المركبة؛ فضلًا عن تحصيل ثمن المبايعة من المشتري، والتثبت من تسليم المركبة إلى المشتري، عبر إدخال البائع لرمز التأكيد الذي يصل إلى المشتري أثناء عملية الاستلام والتسليم.

ويشترط إيداع ثمن المبايعة في حساب البائع البنكي عبر إدخال البائع لبيانات طلب المبايعة وتحديده لهوية المشتري وثمن المركبة قبل أن يقوم البائع بالدخول إلى حسابه في منصة «أبشر»؛ لاستكمال البيانات المطلوبة، فيما حدد النظام مهلة ساعة كاملة لقبول أو رفض المشتري طلب المبايعة.

وفي حال عدم إيداع ثمن البيع خلال 72 ساعة/‏ ساعات؛ يتم إلغاء عملية المبايعة تلقائيّاً، كما يُلزم المشتري أيضاً في هذه المرحلة بالقيام بالتأمين على المركبة؛ بينما يتم إشعار الطرفين بذلك، ويمكنهما حينها إتمام الخطوة الأخيرة وهي تسليم المركبة فعليّاً، ويتم ذلك في مهلة لا تتجاوز 24 ساعة.