هيا الشعيبي تزور دار مسنات بالرياض وردود أفعال مبهرة

الرياض(صدى):

في لافتة نسانية طيبة ، قامت الفنانة القديرة هيا الشعيبي بزيارة دار الرعاية الإجتماعية للمسنات بالرياض ، كان لها عظيم الأثر على قلوب النزيلات اللاتي رحبن بها وتبادلن الأحاديث معها بحضور مسؤلي الدار .

وشهدت الزيارة إلقاء قصائد ترحيبية وتبادل الآراء ونقاش حول أحوال النزيلات والإطمئنان عليهن ، إذ عبرن عن فرحتهن بزيارتها بإهداء “الشعيبي ” القرآن الكريم ومنتجات يدوية من إنتاجهن في الدار .

وأعربت “الشعيبي ” عن سعادتها بتلك الزيارة التي إنطلقت من واجبها الإنساني والإجتماعي ، مشيدة بما يقدمه الدار من رعاية وخدمات للنزيلات .

وبادلتها مديرة الدار “بدرية الثقيل” السرور بتلك الزيارة مؤكدة على أهمية تكرارها بعد تأثيرها الإيجابي على النزيلات وفرحتهن بها .