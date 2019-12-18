فترة إفطار ومقاهي..تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل افتتاح البوليفارد بحالته الجديدة

أميرة خالد(صدى):

أعلن المستشار تركي أل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن موعد افتتاح البوليفارد بعد غلقه 3 أيام بسبب الصيانة والتطوير.

وقال آل الشيخ: بيفتح البوليفارد بعد الصيانة ٢٢ ديسمبر، وبحلته الجديدة اعتبارًا من ٢٦ ديسمبر.

وتابع: تم إضافة 6 أو 7 مطاعم ومقهيين، في حالته الجديدة، ونحاول أن تكون هناك فترة إفطار.

وفي سياق منفصل أوضح آل الشيخ، أنه سيعود قريبًا إلى المملكة بعد رحلة علاج خاضها خلال الفترة الأخيرة.

بيفتح البوليفارد بعد الصيانة ٢٢ ديسمبر … وبحلته الجديدة اعتبارًا من ٢٦ ديسمبر 🔥❤️🙏🏼🇸🇦 pic.twitter.com/mkWAn9l1NU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2019

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