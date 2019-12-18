طليق نوال الزغبي يتهمها بالكذب

أميرة خالد(صدى):

وجه طليق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، تهمة الكذب، بخصوص رؤيته لأولاده منها، التوأمين جوي وجورجي.

وكانت نوال الزغبي قد احتفلت بعيد ميلاد ولديها التوأمين الـ 18، وعقب تعليق طليقها بأنه يريد رؤية أولاده، قالت نوال إن طليقها يُمكنه رؤية أولاده متى يشاء.

وأكد طليقها عدم صدق كلامها، مشيرًا إلى أنه لم ير التوأمين منذ 3 سنوات، رغمًا عنه، وأنه لا يعلم أي شيء عنهما.

وقال: منذ ثلاث سنوات كنا أنا وطليقتي بفترة هدنة، فاجأتني باتصال هاتفي معلنةً حرباً جديدة وهددتني حرفياً: (ما بيكون اسمي نوال الزغبي إذا ما بكرّه الاولاد فيك) وهذا الاتصال مسجل على هاتفي ولا مجال للنكران لذلك أتوجّه لطليقتي وأقول يكفي تشويهاً للحقائق، وأنت تعلمين جيداً انّني وطوال حياتي إنسان عملي ومنظّم وأحتفظ بكل الوثائق الخاصة بأعمالي العامة والخاصة.