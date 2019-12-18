الدعيع يرد على الشامتين في الهلال: دايم الطالب البليد يكره المتفوق عليه بكل شي

ماجد محمد(صدى):

استنكر حارس مرمى الهلال السابق محمد الدعيع، تعليقات بعض الساخرين من الهلال بعد الهزيمة أمام فلامنجو البرازيلي 3-1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال الدعيع: دايم الطالب البليد والمهمل يغار ويكره الطالب المجتهد والمتفوق عليه بكل شي.

وكان الدعيع قد رد في تغريدة سابقة على الشامتين في الهلال: للأسف اقولها لأن فيه بعض التغريدات بعد المباراة و اسماء معروفة و بعض الردود على تغريدتي فرحانه لخسارة ممثل الوطن الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية رغم المستوى المشرف و الوصول لنصف النهائي و عقبال المركز الثالث و قادرين ابطالنا.

هذا ردي على بعض الردود الفرحانه لممثل الوطن: