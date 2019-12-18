تركي الخضير يرد على مزاعم الاتحاد الهندي واتهامه بالعنصرية
رد الحكم تركي الخضير، على إدعاءات سيرج كيفن مهاجم فريق مومباي سيتي، الذي زعم بأن الخضير أدلى بتعليقات عنصرية ضده خلال مباراة بالدوري الهندي الممتاز.
وقال تركي الخضير في تصريحات تلفزيونية: استغربت من الخبر وليست لدي أي خلفية عنه، كما أنني حصلت على إشادة من قبل الاتحاد الهندي لكرة القدم وتم إرسال نسخة منها إلى الاتحاد السعودي.
وتابع: لم تحصل أي مشادة مع اللاعب، وشارك لمدة 8 دقائق في الشوط الثاني، ولم أتحدث نهائيا مع كيفن، وكل ما في الأمر أنني اشهرت له البطاقة الصفراء، ولم يحدث بيننا أي نقاش.
وأضاف: لو كنت مخطئا لخرجت واعتذرت، ولا أعرف لغة اللاعب، وجميع المباريات بها جهاز تواصل يتم سماع كل ما يدور بين الحكم واللاعبين.
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