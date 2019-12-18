تركي الخضير يرد على مزاعم الاتحاد الهندي واتهامه بالعنصرية

طلال الغامدي(صدى):

رد الحكم تركي الخضير، على إدعاءات سيرج كيفن مهاجم فريق مومباي سيتي، الذي زعم بأن الخضير أدلى بتعليقات عنصرية ضده خلال مباراة بالدوري الهندي الممتاز.

وقال تركي الخضير في تصريحات تلفزيونية: استغربت من الخبر وليست لدي أي خلفية عنه، كما أنني حصلت على إشادة من قبل الاتحاد الهندي لكرة القدم وتم إرسال نسخة منها إلى الاتحاد السعودي.

وتابع: لم تحصل أي مشادة مع اللاعب، وشارك لمدة 8 دقائق في الشوط الثاني، ولم أتحدث نهائيا مع كيفن، وكل ما في الأمر أنني اشهرت له البطاقة الصفراء، ولم يحدث بيننا أي نقاش.

وأضاف: لو كنت مخطئا لخرجت واعتذرت، ولا أعرف لغة اللاعب، وجميع المباريات بها جهاز تواصل يتم سماع كل ما يدور بين الحكم واللاعبين.