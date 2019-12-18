بعد خسارة الهلال..آل سويلم: مسرحية عالمية

نواف السالم(صدى):

نشر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق، تغريدة أثارت الجدل، وذلك عقب خسارة الهلال أمام فلامنجو 3-1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتضمنت التغريدة المثيرة للجدل، مقطع فيديو من مسرحية «سيف العرب»، معلقًا عليها بعبارة: «مسرحية عالمية».

وتأهل فلامنجو إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من ليفربول ومونتيري المكسيكي.

وسيلعب الهلال مع الخاسر من ليفربول ومونتيري على المركز الثالث والرابع.

مسرحية عالمية pic.twitter.com/tSYVrsjteK — سعود آل سويلم (@SSuwailm) December 17, 2019

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