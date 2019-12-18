بعد خسارة الهلال..آل سويلم: مسرحية عالمية
نشر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق، تغريدة أثارت الجدل، وذلك عقب خسارة الهلال أمام فلامنجو 3-1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وتضمنت التغريدة المثيرة للجدل، مقطع فيديو من مسرحية «سيف العرب»، معلقًا عليها بعبارة: «مسرحية عالمية».
وتأهل فلامنجو إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من ليفربول ومونتيري المكسيكي.
وسيلعب الهلال مع الخاسر من ليفربول ومونتيري على المركز الثالث والرابع.
مسرحية عالمية pic.twitter.com/tSYVrsjteK
— سعود آل سويلم (@SSuwailm) December 17, 2019
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3280 ] نشر منذ 35 دقيقة
وإن تكن مسريحية افقراوي اجبرتك على متابعة مابين السطور وقراءة النص وحفظ اسم البطل الهلال رغمآ عنك
اياك ان تغتر بمجد صنعة غيرك لو فيك خير يالفقراوي كان توصل بس نصف نهائي اسيا ونحسبها لك بطولة
الكبار يجندلون ويسقطون لعبت غصبآ عن انفك النتن ولولم اخرج الا برابع العالم سيظل اجمل واعظم من السادس الذي تذيلتموة يابني فقر