«أبو هداية» : القارات تتداول إسم الهلال وإعلام زميرة في غيبوبة!

نواف السالم(صدى):

هاجم الناقد الرياضي محمد أبو هداية، الإعلام المهاجم لنادي الهلال بعد خسارته على يد فلامينجو في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد «أبو هداية» على أن الهلال قدم أداء مُشرف في البطولة واصفًا اللاعبين بالأبطال.

وقال في تغريدة على ” تويتر ” : لكي تعرف عظمة الزعيم ..راقب أطروحات الصغار، سيظلون باعثون للشفقه ..وإن قلت مرضى نفسيون، فلن تخطيء الوصف، القارات تتداول إسم الهلال، وإعلام زميرة في غيبوبة!.

وتابع: بيض الله وجيهكم يارجال الزعيم العالمي الحقيقي .. ماقصرتوا يا أبطال .. رفع الله قدركم.