وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “ مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب ”.

وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: ممرض قانوني أول- إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى، أخصائي- أطفال حديثي الولادة (عدد 45 وظيفة)، أخصائي تمريض- جناح أمراض النساء (عدد 13 وظيفة)، أخصائي تمريض- الولادة (عدد 20 وظيفة)، أخصائي تمريض- الطوارئ (عدد 21 وظيفة).

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