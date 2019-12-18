بالفيديو.. مواطن يقدم الطعام والشراب لفرق الإنقاذ في موقع حادث جامعة المعرفة

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أحد المواطنين الذين يقطنون بالقرب من جامعة المعرفة وهو يقدم المأكولات والمشروبات لفرق الإنقاذ التي ظلت ساعات تباشر موقع الحادثة.

في سياق متصل، أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التحكم و التوجيه تلقى بلاغًا في تمام الساعة (01:28) من ظهر هذا اليوم الثلاثاء عن وقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية بالرياض ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 13 شخصًا تلقوا العلاج المناسب في حينها وخرج معظمهم من المستشفى سالمين ولله الحمد.

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، بأنه على ضوء البلاغ الذي تلقته تم انتقال فرق الدفاع المدني والفرق المتخصصة في أعمال البحث والإنقاذ في حوادث الانهيارات وفرق البحث والإنقاذ السعودي التابعة للدفاع المدني إلى مقر الحادثة، وجرى عزل موقع الحادث لتأمين سلامة المتواجدين بالموقع وتنفيد خطة الإخلاء ‏في الأجزاء الأخرى للمبنى والقيام بأعمال البحث تحت الأنقاض.

وأفاد أنه نتج عن الحادث حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة (13) شخصًا غادر منهم ( 10 ) سالمين بعد تلقي العلاج اللازم فيما لاتزال باقي الحالات تتلقى علاجها، والعمل جار على مسح كامل الموقع للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين.