بن نافل يُدعم الهلال رغم الهزيمة: ممثل الوطن وآسيا

نواف السالم(صدى):

تمنى فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، الحظ الأوفر للأزرق عقب الهزيمة أمام فلامينجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف.

ودعم رئيس الهلال الفريق رغم الهزيمة، معربًا عن فخره بالأداء الذي قدمه ممثل الوطن في كأس العالم للأندية.

وقال ” بن نافل ” على ” تويتر ” : حظّاً أوفر لأبطالنا وجماهيرنا الغالية.. فقدان فرصة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لا يحجب الأداء الذي قدمه ممثل الوطن وآسيا الهلال في أكبر المحافل الدولية.. والقادم أجمل -بإذن الله- بدعم جماهيرنا ووقفتهم الدائمة.