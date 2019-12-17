بالفيديو..بيع نعجة بمزاد بـ 40 ألف دينار

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، بيع نعجة بمزاد بـ 40 ألف دينار مايعادل نحو 500 ألف ريال بالكويت.

وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن بيع النعجة بهذا المبلغ لأنها نعجة نادرة من سلالة ذات إنتاج فارع وسريع التكاثر.