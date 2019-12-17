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بالفيديو..بيع نعجة بمزاد بـ 40 ألف دينار

بالفيديو..بيع نعجة بمزاد بـ 40 ألف دينار
خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، بيع نعجة بمزاد بـ 40 ألف دينار مايعادل نحو 500 ألف ريال بالكويت.

وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن بيع النعجة بهذا المبلغ لأنها نعجة نادرة من سلالة ذات إنتاج فارع وسريع التكاثر.


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 89659 ] نشر منذ 4 ساعات

اهل العقول بنعمه ..

[ عدد التعليقات: 14717 ] نشر منذ 3 ساعات

ولا ناقه ذي القيمه😊😂

[ عدد التعليقات: 45074 ] نشر منذ 2 ساعتين

مساء الخير جنوبيه اخبارك يابنت ودك تشوفين لنا. بقره نروح نبيعها. يختي شوي الناس تبيع بأسعار خياليه

[ عدد التعليقات: 14717 ] نشر منذ 1 ساعة

مساء النوربخير دامك بخير❤تم دوري لنا وعلى السوق😊😂

[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 2 ساعتين

بقيمة هذه النعجة تشتري ١٠٠٠ نعجة لأن المقاني اسعارها رخيصة وتنتج بالسنة اذا الله طرح بركة مالا يقل عن ٢٠٠٠ راس

[ عدد التعليقات: 2718 ] نشر منذ 2 ساعتين

تجيب النعجه 4 في السنه كل واحد 20 الف وانت احسب مادام امه جابت اربعين

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