نشر : منذ 1 ساعة 548 2 صدى سبورت عادل التويجري: الهلال قدم نفسه بشكل مميز وهذه بطولة العالم وليست بطولة صيفية
المليليح[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 1 ساعة
التويجري والمحرر يواسون بعض ههههههه
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 1 ساعة
لايمكن ان يهيمن الهلال على الشوط الآول ويضيع الفرص المتتاليه وبعد بداية الشوط الثاني تكون المباراه باب واحد على الهلال انتظرت الجماهير تدخلات تصرفات وحكمة المدرب ولكن مدرب الهلال غير كفوء لهذه المهمه المطلوب تسريحه من الدوحه مباشرة واعادة الكوتش سامي مؤقتآ لحين الأستدلال على مدرب يفي بالغرض