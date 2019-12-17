  • الثلاثاء 17

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. صدى سبورت
  3. تعليق وليد الفراج بعد خسارة الهلال من فلامنيغو البرازيلي

تعليق وليد الفراج بعد خسارة الهلال من فلامنيغو البرازيلي




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 1 ساعة

‏الهلال الشوط الاول (عالمي )
الشوط الثاني من (جبل علي)

‏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 56 دقيقة

وليد يقول فقدنا فرصة الآول او الثاني بعد هزيمةالهلال من فلامينجو قدر العقول بعقلانيه ومنطقيه وش الفايده وفلامينجو شغال باب واحد طيلة الشوط الثاني والمدرب عفس الدنيا والآنفلات الحاصل وكريري لم يحرك ساكنا

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 36 دقيقة

فين المكرفون ياوليد
😅😅😅😅😅😅😅😅

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *