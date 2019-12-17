تعليق وليد الفراج بعد خسارة الهلال من فلامنيغو البرازيلي

الثلاثاء 17
ديسمبر
الهلال الشوط الاول (عالمي )
الشوط الثاني من (جبل علي)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
وليد يقول فقدنا فرصة الآول او الثاني بعد هزيمةالهلال من فلامينجو قدر العقول بعقلانيه ومنطقيه وش الفايده وفلامينجو شغال باب واحد طيلة الشوط الثاني والمدرب عفس الدنيا والآنفلات الحاصل وكريري لم يحرك ساكنا
فين المكرفون ياوليد
😅😅😅😅😅😅😅😅
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المليليح[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 1 ساعة
الهلال الشوط الاول (عالمي )
الشوط الثاني من (جبل علي)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 56 دقيقة
وليد يقول فقدنا فرصة الآول او الثاني بعد هزيمةالهلال من فلامينجو قدر العقول بعقلانيه ومنطقيه وش الفايده وفلامينجو شغال باب واحد طيلة الشوط الثاني والمدرب عفس الدنيا والآنفلات الحاصل وكريري لم يحرك ساكنا
خالد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 36 دقيقة
فين المكرفون ياوليد
😅😅😅😅😅😅😅😅