محلل رياضي يٌنصف الهلال رغم سداسية الترجي

ماجد محمد(صدى):

سخر المحلل الرياضي المصري خالد بيومي، من الترجي التونسي بعد الفوز على السد القطري بسداسية، في إشارة إلى تفوق الهلال في الأداء على الرغم من فوز الأول على السد القطري اليوم بسداسية.

واحتفل الترجي التونسي بالفوز ناسيًا التعليقات التي تم إصدارها عقب فوز الهلال عليه فيما يتعلق بفارق الإمكانيات والمحترفين.

وقال ” بيومي ” عبر ” تويتر ” : الترجي خسر من الهلال الكلام كان علي فارق الامكانيات والمحترفين . الترجي كسب السد الكلام اتغير بقي تكتك ونسينا فارق الامكانيات والمحترفين مش عارف اصدق مين فيهم.

وفاز الترجي على السد القطري بسداسية مقابل هدفين في مباراة تحديد صاحب المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية .