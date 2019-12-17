توضيح من جامعة المعرفة بشأن أماكن اختبارات الطلاب

علي القحطاني(صدى):

أوضح مصدر مسؤول في جامعة المعرفة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تحديد أماكن اختبارات الطلاب عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالجامعة.

وقال المصدر إن خطة إخلاء مبنى الجامعة كانت ناجحة وسريعة، وذلك عقب وقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية بالجامعة، بحسب قناة الإخبارية

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغًاء عن وقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية بالرياض، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 13 شخصًا تلقوا العلاج المناسب في حينها وخرج معظمهم من المستشفى سالمين.