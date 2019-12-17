جستنيه: تغيير واحد «خبص الهلال» وأدخل الهدف الثالث

طلال الغامدي(صدى):

اعتبر الناقد الرياض عدنان جستنيه، أن تغيير جيوفنيكو بعمر خربين أضعف الهلال وسهّل دخول الهدف الثالث في شباك الزعيم.

وقال جستنيه : «تغير واحد خبص الهلال وأضعفه كثيراً ليأتي الهدف الثالث ويقضي ع أمل كبير كان قد راود الهلاليون وغيرهم من محبي الكرة الممتعة بعد عرض أسطوري قدمه الأزرق بالشوط الأول، وضياع أكثر من فرصة، حظاً أوفر لممثل الكرة السعودية في مباراته المقبلة لتحديد المركزين الثالث والرابع».

وكان رازفان قد أجرى تبديلًا بعد دخول الهدف الثاني وأخرج سباستيان جيوفينكو وأدخل عمر خربين، إذ كان جيوفنيكو حاصلًا على كارت أصفر.

وتأهل نادي فلامنجو إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد هزيمة الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي البطولة.