لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية تقيم برنامج الديوانية الشتوية الثانية

ريم عبدالعزيز(صدى):

اقام القسم النسائي بلجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بحي السلام بالشراكة مع نادي الحي بالمتوسطة ٦٢، مساء أمس الأثنين ١٨/ ٤/ ١٤٤١هـ برنامج الديوانية الشتوية2 حيث تضمّن البرنامج فقرات متعددة وكان منها فقرة الديوانية بمشاركة الأخصائية لولوه القاضي والتي ساهمت بتقديم عدد من المحاور الهادفه كما قامت بالمشاركة في مناقشة عدد من القضايا المجتمعية وكذلك الإجابة على كافة استفسارات المستفيدات.

كما اشتمل البرنامج ايضاً على عدد من الفقرات الثقافية والتعليمية والترفيهية والتي تم الإعداد لها بشكل متقن من قِبل إدارة نادي الحي.

واتاحت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بحي السلام للأسر المنتجة فرصة المشاركة لعرض وتسويق منتجاتهم خلال الحفل ، انطلاقًا من رؤية ورسالة اللجنة نحو الريادة في الشراكة المجتمعية وتعزيزًا لدورها في خدمة المجتمع.

وفِي نهاية البرنامج تم عمل سحوبات وهدايا للحضور ثم قامت مشرفة القسم النسائي الأستاذة نوال بنت محمد الغامدي بتكريم الأخصائية الإجتماعية وتسليم الشهادات للحاضرات وكذلك قدمت الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الفعالية.