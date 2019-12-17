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سامي الجابر: أداء مشرف عالميًا وعشنا أجواء مليئة بالفخر

سامي الجابر: أداء مشرف عالميًا وعشنا أجواء مليئة بالفخر
نواف السالم(صدى):

أكد الكابتن سامي الجابر، رئيس الهلال السابق، أن الزعيم ظهر بشكل مشرف عالميًا رغم الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي.

وقال الجابر: «ظهور عالمي مشرف، فلامنجو تفوق بدنياً، خسارة لا تنسينا أننا عشنا أجواء مليئة بالفخر بهذا الفريق البطل وهذه الشخصية الرائعة».

وأضاف: «فلامنجو في شوط كامل عاجز عن تهديد المرمى الهلال كان أفضل بدنياً و حقق الفوز، شكراً للزعيم رأيتكم بيضاء».

وتأهل نادي فلامنجو إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد هزيمة الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي البطولة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 17 دقيقة

سامي الجابر وين عايش اذكره أخر مره مع المانيا يوم سنتر ٩ مرات 😂😂😂😂😂

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