«الدعيع» : خسارة الهلال بطعم الفوز

ماجد محمد(صدى):

أشاد حارس مرمى الهلال السابق محمد الدعيع، اليوم الثلاثاء، بأداء الفريق الأزرق في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال ” الدعيع ” عبر ” تويتر” : ابطال ابطال ابطال خسارة بطعم الفوز ما قصرتو قدمتو مستوى امام فريق يشهد له التاريخ واطلب من نجومنا التركيز في مباراتنا القادمة رفعتو روسنا وشرفتونا امام العالم.

وخرج الهلال من مواجهة فلامينجو مستقبًلا 3 أهداف في شباكه مقابل هدف في شباك الفريق البرازيلي بعد أداء مشرف للفريق خلال الشوط الأول.