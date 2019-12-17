خيسوس: الهلال لم يكن فريقًا سهلًا

ماجد محمد(صدى):

أكد خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، أن الهلال لم يكن فريقًا سهلًا، إلا أن العامل البدني ساعد الفريق على الانتصار.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة : «الهلال لم يكن فريقا سهلا، حاولنا تسيير قدراتنا على 90 دقيقة وتمكنا من العودة بالنتيجة».

وأضاف: « المباراة كانت صعبة و الهلال دفعنا للركض كثيراً خلف الكرة »، متابعًا: « بالرغم من استعدادنا الجيد للمُباراة، إلّا أن المُباراة كانت صعبة، العامل البدني ساعدنا بالانتصار، هاردلك للهلال كان فريق رائع».

وتمكن نادي فلامنجو من تحقيق الريمونتادا أمام الهلال، عندما تقدّم عليه في الشوط الأول من المباراة بهدف دون رد، إذ استطاع الفوز بثلاثة أهداف والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.