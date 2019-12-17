هزيمة قاتلة للهلال وفلامنجو إلى نهائي كأس العالم للأندية
تلقى نادي الهلال هزيمة قاتلة، من فلامنجو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 .
وشهد الشوط الأول تفوق الهلال فنيًا وبدنيًا، حيث أحرز سالم الدوسري الهدف الأول للزعيم في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، فيما أضاع اللاعبون أكثرمن فرصة للتسجيل مرة أخرى.
وفي الشوط الثاني، انخفض مستوى الهلال في حين عاد فلامنجو إلى المباراة منذ الدقائق الأولى وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 49 .
وبالتزامن مع التراجع البدني للاعبي الهلال، نجح فلامنجو في تسجيل الثاني في الدقيقة 78 برأسية برونو هنريكي التي صدمت شباك المعيوف.
وبعد الهدف الثاني لفلامنجو، حاول لاعبو الهلال إعادة ترتيب صفوفهم لكن استغل فلامنجو ارتباكهم في تسجيل الثالث عبر النيران الصديقة في الدقيقة 82، عندما اصطدمت الكرة بقدم علي البليهي ودخلت مرمى الزعيم.
وتمكن لاعبو الهلال من إعادة ترتيب أوراقهم مرة أخرى، إذ وصلت الكرة إلى مرمى فلامنجو أكثر من مرة لكنها أبت دخول الشباك.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3277 ] نشر منذ 1 ساعة
هاردلك يازعيم يكفي انك بمنديال العالم وغيرك يشوف وبس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89351 ] نشر منذ 1 ساعة
وتبقى انت الزعيم يازعيم ..
.. خيرها بغيرها ..
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6586 ] نشر منذ 1 ساعة
هارد لك يا زعيم اندية اسيا يكفي انكم رابع افضل الأندية بالعالم و الكورة مدورة و حظ
زائر الفجر[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 1 ساعة
فقد اعصابه وهز الفريق الهلالي .. البليهي يعود لممارساته السلبية …
المليليح[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 47 دقيقة
لا قاتله ولا شي هذا حدكم ورحم الله امرءأ عرف قدر نفسه تخيلوا فريق يلعب لنهائي مع ليفربول خلاص فزتوا على فريق عربي هذا إنجاز وهدفكم في فيلامنقو بطولة ههههههههههههههههههه
kkkk[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 28 دقيقة
رابع افضل اندية العالم هههههههه
المليليح[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 13 دقيقة
لو الهلال سجل الهدف الثاني يصير افضل فريق بالعالم أحسن من ريال مدريد وبرشلونه