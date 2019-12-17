هزيمة قاتلة للهلال وفلامنجو إلى نهائي كأس العالم للأندية

ماجد محمد(صدى):

تلقى نادي الهلال هزيمة قاتلة، من فلامنجو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 .

وشهد الشوط الأول تفوق الهلال فنيًا وبدنيًا، حيث أحرز سالم الدوسري الهدف الأول للزعيم في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، فيما أضاع اللاعبون أكثرمن فرصة للتسجيل مرة أخرى.

وفي الشوط الثاني، انخفض مستوى الهلال في حين عاد فلامنجو إلى المباراة منذ الدقائق الأولى وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 49 .

وبالتزامن مع التراجع البدني للاعبي الهلال، نجح فلامنجو في تسجيل الثاني في الدقيقة 78 برأسية برونو هنريكي التي صدمت شباك المعيوف.

وبعد الهدف الثاني لفلامنجو، حاول لاعبو الهلال إعادة ترتيب صفوفهم لكن استغل فلامنجو ارتباكهم في تسجيل الثالث عبر النيران الصديقة في الدقيقة 82، عندما اصطدمت الكرة بقدم علي البليهي ودخلت مرمى الزعيم.

وتمكن لاعبو الهلال من إعادة ترتيب أوراقهم مرة أخرى، إذ وصلت الكرة إلى مرمى فلامنجو أكثر من مرة لكنها أبت دخول الشباك.