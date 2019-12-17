وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “ الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وشركة أساس العالمية المحدودة ” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية : فني متعدد المهن، مراقب عمال الأعمال الكهربائية، فني الدائرة التلفزيونية المغلقة، مشغل معدات ثقيلة، فني كهربائي.

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