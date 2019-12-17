فجر السعيد تفجر مفاجأة حول مرضها وإهمال مستشفى الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أكدت الإعلامية فجر السعيد على أن الإهمال الطبي الذي عانت منه في إحدى الستشفيات بالكويت كان السبب وراء مرضها لفترة طويلة.

وأوضحت أنها أجرت عملية جراحية لتحويل مسار في المعدة بهدف التنحيف، وأثناء العملية تعرضت لإهمال طبي حسب ما أكد تقرير مستشفى ” فوش ” بباريس، مضيفة أنه حدث تسريب في الأمعاء ومن ثم الإصابة بتسمم في الدم والدخول في غيبوبة.

وفجرت مفاجأة بقولها إن الأطباء بالمستشفى بالكويت لم يعرفوا أنها دخلت في غيبوبة منوهًة إلى أن من حُسن حظها هو تواجد المساعد نايف شاهر معها في المستشفى وهو من ألمح لذلك.

وأردفت: ” الأطباء بالمستشفى قالوا له إنني نائمة إلا أن نايف ظل يحرك رأسي فوجدني لا أرد فقال: مو عادي تنامين بهالقدر وتحرك تجاه المسؤولين بالمستشفى الذين لم يكونوا يعرفون ذلك وهنا يأتي السؤال: وينهم عني؟ ” .