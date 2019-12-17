حديقة «الرصراص» في خميس مشيط لتحسين المشهد الحضاري

محمد بن طحيطح(صدى):

قامت بلدية خميس مشيط بعدد من المشاريع التطويرية لتحسين المشهد الحضاري وتحقيق الاستدامة البيئية طبقًا لرؤية 2030 لزيادة الرقعة الترفيهية للمواطنين.

حيث صرّح المتحدث باسم بلدية خميس مشيط بدر علي آل خويلد، بأن البلدية طرحت مشروع إنشاء حدائق وممرات مشاه بحي الرصراص بمساحة 90 ألف متر مربع وتعتبر من الحدائق النموذجية التي تعتزم البلدية علي اقامتها.

ويشتمل المشروع على مسطحات خضراء طبيعية وصناعية وممرات مشاه وجلسات خارجية ومواقف انتظار سيارات ودورات مياه وملاعب رياضية وأطفال ومطاعم وكفتياريا ومناطق استثمارية كما حدد موقع للأنشطة ثقافية وحضارية.

وأشار إلى أن بلدية محافظة خميس مشيط لديها مشاريع قادمة تنظيمية وتطويرية حسب الخطة وميزانية عام 1440-1441هـ.