قبلة راموس وبيكيه لتهدئة ثورة كتالونيا قبل الكلاسيكو

نواف السالم(صدى):

قام فنان جرافيتي شهير برسم لوحة تجمع بين بيكيه لاعب برشلونة وراموس لاعب ريال مدريد؛ حيث ظهر الثنائي يقبلان بعضهما البعض في الصورة المرسومة على أحد الجدار.

وظهرت الصورة على جدار في أحد شوارع برشلونة، قبل ساعات من الكلاسيكو، لتشير إلى دعوة للحوار بين كتالونيا وحكومة إسبانيا المركزية.

وذكرت صحيفة ” ماركا “ الإسبانية، أن هذه الصورة التي جاءت بعنوان ” “ قبلة إسبانيا والحوار “ تدعو لفتح حوار بين مدريد وكتالونيا من أجل استقلال الإقليم، قبل ساعات من الكلاسيكو الذي سيقام يوم الأربعاء في كامب نو.

ويشتهر بيكيه وراموس بمناوشاتهما الدائمة خلال مباريات الكلاسيكو، خاصة بيكيه الذي دائمًا ما يثير سخط جماهير ريال مدريد.