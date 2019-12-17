«عدم نقص الراتب للمعلمين»..مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التعليم عن أبرز 6 مزايا في لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، وذلك بعد التعديل عليها.

وقالت الوزارة إن التحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلبًا على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى اللائحة الجديدة.

وأوضحت أن من المزايا انتقال المعلم والمعلمة من رتبة إلى رتبة أعلى بالرقم الوظيفي نفسه من دون اشتراط وجود وظائف شاغرة. ولفتت إلى أن الحد الأدنى من الراتب يبدأ من (5200) ريال، بينما يصل الحد الأعلى من الراتب إلى (23.170) ريالاً. كما سيتم تسكين جميع المعلمين على سلم الرواتب الجديد على الراتب المساوي للراتب الأساسي أو أعلى منه، وضمان عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين.

كما تضمنت المزايا تجاوُز درجات السلم الجديد درجات السلم الحالي؛ وهو ما يعني استفادة المعلم من أساس الراتب. ويمكن لمن خدم أكثر من 10 سنوات الوصول لرتبة خبير خلال السنتين المقبلتين، وكذلك تمهين وظيفة المعلم بما يعزز من كفاءة الأداء، وتحسين نواتج التعلم.