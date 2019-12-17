أمير عسير يرعى غداً «محاضرة الأداء» لمنسوبي الإمارة والإدارات الحكومية بالمنطقة

محمد بن طحيطح(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، يوم غداً الأربعاء ” محاضرة الأداء ” التي ينظمها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» بالتعاون مع إمارة منطقة عسير؛ وذلك على مسرح جامعة الملك خالد بأبها.

وتأتي المحاضرة في إطار توجيهات أمير منطقة عسير لتطوير العمل الإداري في المنطقة، وتنفيذ لاتفاقية التعاون الموقعة بين إمارة منطقة عسير ومركز أداء في تنمية وتطوير المنطقة وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وإنطلاقاً من مهام الإمارة التي تشمل الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.

وتستهدف «محاضرة الأداء» أكثر من 350 مشارك يمثلون مسؤولي إمارة منطقة عسير، والمحافظين ورؤساء المراكز ، إضافة إلى حضور مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة، وأعضاء المجالس المحلية والبلدية، ورؤساء البلديات، ومسؤولي الغرفة التجارية بالمنطقة، والوكلاء المساعدين بجامعة الملك خالد والكليات بالمنطقة، وذلك لنشر ثقافة قياس الأداء، وإكساب موظفي الإمارة، وموظفي الجهات الحكومية بمنطقة عسير المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية عملها، والإستفادة منها في شتى المجالات.

من جهته ثمن مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء ” المهندس راشد القعود توجيهات ودعم سمو أمير منطقة عسير والتعاون المثمر من الإمارة والذي يأتي لتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.