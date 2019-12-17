الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع مجلس شباب منطقة عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بأن يكون مجلس شباب منطقة عسير أحد أذرع هيئة تطوير منطقة عسير، وقال سموه: ” أنا لست فخوراً بوجودي في المجلس، بل أنا أتباهى بشباب منطقة عسير لأني خلال السنة وتسعة أشهر التي عملت بها في المنطقة رأيت منهم أعمالاً جبارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سموه في مجلس شباب منطقة عسير بحضور جميع أمين وأعضاء المجلس وممثليه بالمحافظات، ومنسوبي هيئة تطوير المنطقة.

وأوضح أمير عسير أن استراتيجيه تطوير منطقة عسير التي أمر بها ولي العهد تأتي من منطلق خلق التميز على نطاق عالمي، معتبراً أن المراكز الشبابية بيئة لاحتواء أفكار وتطلعات الشباب لتنفيذها على أرض الواقع , مشيداً بجهود فريق التطوع الوطني ” سندكم ” التابع لمجلس شباب عسير، وما يبذله من خدمات جليلة تسهم في الارتقاء بمفهوم التطوع.

واعتبر الأمير تركي بن طلال أن اللقاء بالشباب والاستماع إليهم يحقق الفائدة المرجوة للجميع, مطالباً شباب المنطقة بتكثيف المبادرات الاجتماعية لتعمل بالتوازي مع أهداف استراتيجية منطقة عسير التي تقرر تشرف عليها هيئة تطوير المنطقة وسيكون المجلس أحد الأذرع الرئيسية لها.