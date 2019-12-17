الدفاع المدني: 13 إصابة وحالتي وفاة في حادث جامعة المعرفة

عادل الحربي(صدى):

أوضح رائد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، آخر المتستجدات بشأن انهيار السور الخارجي لجامعة المعرفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ياهلا»، أنه تم عزل المنطقة وإخلاء المبنى، والبحث تحت الأنقاض عن مصابين، حيث نتج عن الحادث 13 إصابة منها 7 إصابات غادرت المستشفى والحالات الأخرى لا زالت تتلقى العلاج.

وأشار إلى أنه نتج عنه وفاتين (مواطن ومقيم)، فيما تواصل الجهات المعنية البحث تحت الأنقاض ومباشرة الموقع.

وأفاد بأن الأضرار التي حدثت هي أضرار مادية بن مركبات وتضرر أجزاء من مبنى الجامعة، وغرف حراس الأمن.