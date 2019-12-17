بالفيديو.. شوق الهادي تتعرض للتنمر بسبب طلاقها

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الفنانة شوق الهادي، عن تعرضها للتنمر والانتقادات بسبب طلاقها، إذ أطلق البعض عليها كلمة «مطلقة» بطريقة قاسية على اعتبار أنها «شتيمة» أو إهانة.

وأوضحت «الهادي» في مقطع فيديو، أنها تلقت في يوم ميلادها تعليقًا غريبًا من متابعة، إذ قالت لها «كل عام وأنت بخير أيتها المطلقة».

وأكدت أن هذا التعليق لا يزعجها لأنها لا ترى في كلمة «مطلقة» معنى سلبيًا أو إهانة، لافتة إلى أنها عاشت تجارب صعبة خلال حياتها، منهم معاناتها على المستوى النفسي.

وتزوجت شوق الهادي من الكويتي بدر الماس في عام 2015، لتبتعد عن الحياة الفنية لفترة، ثم أعلنت طلاقها في نهاية عام 2017، موضحة أن زوجها كان يضربها ويقوم بإهانتها.