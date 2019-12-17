بالفيديو.. جماهير الترجي تشتبك مع أفراد الأمن داخل أستاد الدوحة

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، جماهير الترجي التونسي، تشتبك مع أفراد الأمن داخل استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويذكر أنهم أشعلوا الألعاب النارية خلال تواجدهم في مدرجات الملعب، لمساندة فريقهم أمام السد القطري، حيث حرص المنظمون على التنبيه من خلال الإذاعة الداخلية، على حظر استخدام هذه الألعاب النارية.

وتوقف مشجعو الترجي عن إشعال المزيد، فيما دخل بعض أفراد الأمن إلى حيز الملعب في مواجهة المدرجات، تحسبا لتكرار هذا السلوك من الجماهير.

وانتصر الترجي على السد بسداسية مقابل هدفين، ليحصد الفريق التونسي، المركز الخامس في البطولة.