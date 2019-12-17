وظيفة شاغرة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم يعنيزة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عنيزة عن توفر وظيفة شاغرة، للعمل بنظام العمل الجزئي، بمسمى (مراجع داخلي).

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مراجع داخلي (بنظام العمل الجزئي).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المحاسبة).

3- خبرة لا تقل عن 5 سنوات منها سنتان في المراجعة.

4- خبرة بالمعايير المحاسبية والمالية.

5- إجادة عملية المراجعة بشكل دوري ومُنتظم للأنشطة المختلفة وتقديم التوصيات.

6- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وبرامج المحاسبة.

7- إجادة التعامل مع قواعد البيانات وتحليلها.

8- الدقة ومتابعة التفاصيل والتنظيم والقيادة والنزاهة في التعامل.

وقالت إن موعد التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1441/04/29هـ.

ولفتت إلى أنه على ممن تنطبق عليه الشروط ويجد لديه الرغبة والقدرة على شغل الوظيفة إرسال السيرة الذاتية مع نسخة من المؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]