عدنان جستنيه يعد بكشف المستور في مشاركة النصر ببطولة كأس العالم 2000
أعلن الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن اعتزامه الكشف عن بالأدلة القاطعة أن مشاركة نادي النصر في بطولة كأس العالم للأندية كان فيها تغيب للحقيقة.
وقال «جستنيه»: «قريباً جداً وبدون زعل، سوف اكشف بالأدلة القاطعة أن مشاركة نادي النصر ببطولة كأس العالم فيه تغيب لحقيقة كاملة لفريق لم يكن بطلاً لا لدوري ولا لكأس ولا وصيفا لكلا البطولتين المحليتين ولا أعلم حتى الآن النظام الذي أجاز له المشاركة آسيوياً».
وشارك النصر في بطولة كأس العالم للأندية عام 2000، والتي كانت أول بطولة تُقام من نوعها، وذلك في البرازيل في الفترة من 5 يناير إلى 14 يناير بمشاركة الثمانية.
وشاركت في تلك البطولة كل من: بطل كأس السوبر الآسيوي 1998 نادي النصر، بطل كأس الإنتركونتيننتال 1998 ريال مدريد، بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم 1998 (النادي المنظم) كورينثيانز، بطل كوبا ليبرتادوريس 1998 فاسكو دا غاما، بطل دوري أبطال أوروبا 1998–99 مانشستر يونايتد، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 1999 جنوب ملبورن
، بطل كأس أبطال الكونكاكاف 1999 نيكاكسا، بطل دوري أبطال أفريقيا 1999 الرجاء البيضاوي.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1142 ] نشر منذ 41 دقيقة
كلنا عارفين ذا الترشيحي كيف ترشح من الالف الى الياء — المشكله اللي كذب على الناس كذبه وكلهم عرفو انها كذبه الا هو صدق كذبته وعاش حالمي
زائر الفجر[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 14 دقيقة
وكان هناك تصويت 6 مقابل 1 لجابيليو الياباني وأخرج بالتصويت بدون وجه حق ! لأنه بطل الدوري ويحق له المشاركة بدلاً من النصر ! ولكن التصويت لصالح النصر بدعم من احمد الفهد وتأثيره على الاتحاد الأسيوي صوت 6 مقابل 1 وأخرج جابيليو من المشاركة . والنصر كان مرشح فقط وصوت له !!